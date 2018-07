Lotus presenteert ter ere van productiemijlpaal Jim Clark-versie Evora

De bouw van de 100.000e Lotus valt grofweg samen met een jubileum van het merk dat tijdens het Goodwood Festival of Speed van afgelopen weekend zijn zeventigjarige bestaan vierde.

Als eerbetoon aan de beroemde Lotus-coureur Jim Clark heet de jubileum-Lotus voluit Jim Clark Special Edition Evora GT410 Sport. De auto is herkenbaar aan zijn rode lak, een zilverkleurig dak en dito wielen. De eigen auto van Clark, een Lotus Elan, had in de jaren zestig een soortgelijke kleurstelling.

Geïnteresseerden kunnen op een speciaal hiervoor in het leven geroepen website aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor de Evora en betalen daarvoor 20 pond aan het Jim Clark Trust. Dat fonds streeft naar een nieuw en groter Jim Clark Museum in het Schotse Duns, de geboorteplaats van de in 1968 verongelukte coureur.

Een andere Lotus van de tweevoudig wereldkampioen Formule 1, de Elite Super 95 uit 1962, gaat in augustus in London onder de hamer. Clark kreeg het voertuig van de fabrikant in plaats van zijn salaris.

Lotus is sinds de zomer van 2017 eigendom van de Chinese Zhejian Geely Holding Group, waartoe ook Volvo Cars behoort.

