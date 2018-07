Brussel teleurgesteld over VW in zaak sjoemelsoftware

Het Duitse bedrijf heeft inmiddels 80 procent van de met sjoemelsoftware uitgeruste diesels in de EU hersteld en zegt de rest voor 2020 te zullen aanpassen. "Maar daar blijft het bij", aldus EU-commissaris Vera Jourová (Consumentenrechten).

Volgens Jourová is er weliswaar een duidelijk verbetering in de manier waarop het bedrijf zijn klanten nu informeert. "VW maakt het in 2016 gevraagde actieplan om alle auto's gratis te repareren waar. Maar Volkswagen geeft geen garantie dat de update van de teruggehaalde dieselauto's geen invloed op de prestaties van de wagens heeft", aldus de Tsjechische in de laatste rapportage.

Ook wijst ze erop dat, anders dan in de Verenigde Staten, gedupeerde autobezitters in de EU geen geldcompensatie van de autofabrikant krijgen. "Daaruit blijkt opnieuw dat we sterkere regels nodig hebben, zodat consumenten hun schade kunnen verhalen, inclusief via collectieve vorderingen bij de rechter."

Door sjoemelsoftware leken dieselauto's schoner dan ze in werkelijkheid waren. Er moesten 8,5 miljoen diesels in de EU worden teruggeroepen. In Nederland is 75 procent van de sjoemeldiesels inmiddels gerepareerd.

