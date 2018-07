Volkswagen verkoopt 5,5 miljoen voertuigen, verbreekt eigen record

Daarmee zette het concern, waar ook merken als Skoda, Audi en Porsche toe behoren, de beste prestatie in zijn bestaan in de boeken. Alle grote merken onder de Volkswagen-vlag deden het beter dan een jaar eerder. In de cijfers zijn zowel personenauto's, bedrijfswagens als vrachtwagens inbegrepen.

Wel waarschuwde verkoopdirecteur Fred Kappler voor de nieuwe emissienormen, die de verkopen van met name personenauto's in het tweede halfjaar negatief kunnen beïnvloeden. Volgens hem kan het zijn dat auto's mogelijk wat later bij klanten worden afgeleverd.

Bij de personenauto's liet het merk Seat de sterkste groeicijfers zien met een verkoopplus van bijna 18 procent. Ook Skoda's vonden gretig aftrek, getuige de groei met bijna 12 procent. Van het merk Volkswagen werden in totaal 3,1 miljoen auto's verkocht. Dit betekende een stijging met 6,3 procent.