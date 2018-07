Totaalbedrag autoleningen stijgt in 2017 met 15 procent

De cijfers zijn afkomstig van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFM) en komen na het nieuws dat private lease populairder wordt.

In 2017 zijn zo'n 100.000 auto-abonnementen afgesloten, terwijl de leasebranche in 2016 nog tot 64.000 kwam en in 2015 op 36.000 bleef steken.

Hans de Kok, directeur van vergelijkingssite Pricewise, legt bij BNR uit dat private lease soms voordeliger kan zijn dan lenen, maar dat dit niet per definitie zo hoeft te zijn.

Dat is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de automobilist en de hoeveelheid schadevrije jaren, omdat een verzekering in de meeste private-leaseproducten is opgenomen.

Mensen die geld lenen, moeten hun auto zelf verzekeren. 40-plussers met een gezond aantal schadevrije jaren zouden daarom beter kunnen lenen. Jongeren doen er goed aan zich te verdiepen in private lease, als het uitgeven van eigen geld geen optie is.

