Belastingvoordeel Tesla omlaag na verkoopmijlpaal in VS

In de VS kun je bij het kopen van een elektrische wagen gebruikmaken van een fiscale stimulans van 7.500 dollar, totdat de fabrikant deze belangrijke mijlpaal bereikt heeft. Daarna wordt het voordeel stapsgewijs afgebouwd.

Over een half jaar zal het bedrag tot 3.750 dollar verlaagd worden, een half jaar daarna volgt opnieuw een halvering en weer een half jaar later blijft er niets van het belastingvoordeel over.

Tesla staat nu voor de opgave auto's te verkopen zonder het belastingvoordeel. Sinds de oprichting in 2003 heeft het bedrijf zich vooral op duurdere auto's gericht. Model 3, het nieuwste model, is de eerste massaproductiewagen. Die is een stuk goedkoper en Tesla voert de productie flink op.

Beleggers waren recent nog erg zenuwachtig, omdat Tesla zijn productiedoelstellingen vaak niet haalde. Ook heeft het bedrijf nog nooit een jaar met winst afgesloten, maar inmiddels lijkt het de goede kant op te gaan met de productie.