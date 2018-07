Maserati presenteert Levante GTS

De nieuwe uitvoering wordt onder de in maart gepresenteerde Levante Trofeo gepositioneerd. De GTS krijgt dezelfde 3,8 liter grote V8-motor mee, maar deze krachtbron levert nu 550 in plaats van 590 pk.

De Levante GTS accelereert in 4,2 seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 292 kilometer per uur.

De auto is standaard uitgerust met lederen bekleding en een Harman Kardon audiosysteem met veertien luidsprekers. Tevens is de Levante voorzien van Matrix-ledkoplampen en Integrated Vehicle Control (IVC), een systeem dat afkomstig is uit de Ghibli en de Quattroporte.

De GTS is vijfde uitvoering van de Levante. Naast de Trofeo is de SUV ook leverbaar als S-versie met een 430 pk sterke V6-motor. Het instapmodel is voorzien van een benzinemotor met 350 pk. De diesel Levante levert 275 pk.

Updates

Andere wijzigingen voor de Levante worden ook doorgevoerd in de Ghibli en Quattroporte. Zo krijgen de auto's een nieuwe bedieningshendel voor de achttrapsautomaat, een ZF-bak die voortaan ook in 'handgeschakelde' modus te bedienen is.

Maserati spreekt verder over de komst van een verbeterd infotainmentsysteem, Daarnaast stelt het merk nieuwe lakkleuren, leersoorten en lichtmetalen wielen ter beschikking.

