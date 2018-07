McLaren maakt prijs eind juni gepresenteerde 600LT bekend

De 600LT is met zijn totaalgewicht van 1.247 kilo zo'n 100 kilo lichter dan de auto waarop hij gebaseerd is.

De auto weegt niet alleen minder, maar is ook nog eens krachtiger dan de 570S. De nieuwe LT, wat voor 'Longtail' staat, haalt een vermogen van 600 pk uit zijn 3,8 liter grote V8-motor met turbo's.

Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 kilometer per uur is in 2,9 tellen afgelegd en daarmee is de auto net zo snel als de 675LT, zijn voorganger uit 2015. In 8,2 seconden wijst de digitale snelheidsmeter een snelheid van 200 kilometer per uur aan aan. De topsnelheid ligt op 328 kilometer per uur.

Koolstofvezel

McLaren heeft voor de nieuwe LT het MSO Clubsport- en het MSO Clubsport Pro-pakket op de optielijst staan. Het eerste pakket kent een prijs van 30.990 euro en omvat net als bij de McLaren Senna een met koolstofvezel afgewerkt interieur.

Zo worden zaken als de spaken in het stuur, diverse panelen en het dak uit koolstofvezel vervaardigd. Het pakket bestaat verder uit extra grote schakelflippers en titanium wielbouten.

Het MSO Clubsport Pro-pakket, dat 36.510 euro kost, voegt daar een rolkooi en zespuntsgordels voor circuitgebruik aan toe. Racestoelen zijn een losse optie en kosten 6.390 euro.

Daarnaast is een set extra lichte aluminium wielen beschikbaar voor 5.230 euro.

