Verdubbeling omzet verkochte elektrische auto's

De omzet van alle nieuw verkochte personenauto's steeg 17 procent naar 8,3 miljard euro, blijkt uit de ING Auto-omzetmonitor over de eerste helft van 2018. Dat betekent dat de verkoop van elektrische auto's sneller groeit dan de automarkt als geheel.

Elektrische auto's waren met 524 miljoen euro goed voor meer dan 6 procent van de markt. De toegenomen populariteit is volgens ING te danken aan nieuwe, aansprekende elektrische modellen. Daarnaast nam de verkoop van duurdere elektrische modellen een vlucht door de zogenoemde 'Tesla-taks'.

In 2019 worden elektrische auto's met een cataloguswaarde boven 50.000 euro belast met een bijtelling van 22 procent. Het deel onder de 50.000 euro wordt belast met 4 procent bijtelling. Nu geldt nog 4 procent bijtelling over de gehele waarde. Dit is een stimulans om duurdere elektrische modellen nog dit jaar te kopen.

Door die wijziging stonden de Model S en de Model X van Tesla beide in de top tien van modellen met de hoogste omzet van de afgelopen zes maanden.

Daling

De verkoop van dieselauto's daalt juist. Er werd het afgelopen half jaar 11 procent minder uitgegeven aan diesels dan in dezelfde periode in 2017. In totaal besteedden autokopers 1,6 miljard euro aan dieselauto's.

Verder voorspellen de onderzoekers van ING een terugval van de omzetstijging van alle auto's vanaf september. Een strengere brandstofverbruikstest (WLTP) voor personenauto’s zorgt namelijk dat veel auto’s vanaf dat moment duurder worden.

Dit komt omdat in Nederland de belasting op nieuwe auto’s (BPM) gekoppeld is aan de CO2-uitstoot. De WLTP-test resulteert in veel gevallen in een hoger gemeten uitstoot.

Dealers bereiden zich nu al voor op die prijsstijging. Ze registreren de auto's voor september en bouwen een voorraad op om de wagens ook na september tegen lagere prijzen te kunnen verkopen.