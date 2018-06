Volvo presenteert de nieuwe S60

De nieuwe S60 is de eerste nieuwe Volvo die definitief niet beschikbaar komt met een dieselmotor. Voor aandrijving is er de keuze uit een benzinemotor en twee plug-inhybride-aandrijflijnen.

De 2,0-liter turbomotor levert 253 pk, terwijl de vierwielaangedreven T6 Twin Engine en T8 Twin Engine-versies goed zijn voor respectievelijk 340 en 405 pk.

De T8 aandrijflijn van de S60 is 15 pk sterker dan de die van de V60. De techniek hierachter komt van Polestar, het sportieve merk van Volvo.Om die reden krijgt de S60 T8 de toevoeging 'Polestar Engineered', waarmee de auto sportiever in de markt gezet wordt dan de V60.

Die sportievere uitstraling komt ook tot uiting in de toevoeging van krachtigere remmen en een andere afstelling van de wielophanging. Ook de automaat is anders geprogrammeerd.

Veiligheidssystemen

Ook aan veiligheid is gedacht. Het City Safety-systeem met Autobrake is standaard op elke S60 en herkent fietsers, voetgangers en grote dieren, ook in het donker.

Een wereldprimeur is volgens Volvo dat het systeem ook automatisch remt om de impact bij frontale botsingen te reduceren. De Pilot Assist rij-hulp is optioneel en heeft een upgrade gekregen, waarmee het beter presteert in bochten.

In tegenstelling tot de V60, die in Zweden gebouwd is, zal de S60 in een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat South Carolina van de band rollen.

