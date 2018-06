Nieuwe motoren Fiat Chrysler debuteren in vernieuwde Jeep Renegade

Het gaat om een 1,0-liter driecilinder turbomotor en een 1,3-liter viercilinder, eveneens met turbo. Laatstgenoemde levert, afhankelijk van de uitvoering, 150 of 180 pk.

De 1,0-liter krachtbron is goed voor 120 pk en is voorbehouden aan de Renegade met alleen voorwielaandrijving. Schakelen gaat in dat geval met een handgeschakelde zesbak.

Tevens is de voorwielaangedreven Renegade te krijgen met de 150 pk sterke 1,3-liter motor. Deze krachtbron is dan gekoppeld aan een nieuwe zestraps automaat met dubbele koppeling.

De 180 pk sterke variant van de 1,3-liter motor is voor de vierwielaangedreven Renegade. Deze krachtbron is gekoppeld aan een negentraps automaat.

De nieuwe MultiAir III benzinemotoren zijn lichter en verbruiken volgens Jeep zo'n 20 procent minder brandstof.

Diesel

De dieselmotoren zijn opgewaardeerd en voldoen aan de Euro 6d-emissienorm. De 1,6-liter motor levert 140 pk, terwijl de 2,0-liter dieselkrachtbron goed is voor 170 pk. Standaard worden de motoren gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Tegen meerprijs zijn de motoren leverbaar in combinatie met een automatische transmissie. Voor de 1,6 diesel is dat een zestraps automaat met dubbele koppeling, voor de 2.0 is dat een automaat met negen verzetten.

De vernieuwde Renegade is te herkennen aan een nieuwe grille, led-koplampen en aangepaste achterlichten.

Binnenin monteert Jeep de nieuwste generatie van het Uconnect infotainmentsysteem. Het kan nu overweg met zowel Android Auto als Apple CarPlay .

Afhankelijk van het uitrustingsniveau (Sport, Longitude, Limited en Trailhawk) wordt dat systeem gekoppeld aan een 5,0-, 7,0- of 8,4-inch groot aanraakscherm.

