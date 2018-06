Audi-baas opgepakt vanwege sjoemelsoftware

Dat bevestigt moederbedrijf Volkswagen Group tegenover Die Welt. Stadler zit momenteel in hechtenis.

De arrestatie werd gedaan uit vrees dat hij met bewijsmateriaal zou kunnen knoeien.

Vorige week maakte de openbaar aanklager in München al bekend dat het onderzoek werd uitgebreid naar Stadler en een medebestuurder. Zijn appartement en dat van een andere bestuurder zijn toen doorzocht.

Stadler werd in april nog gepromoveerd tot verkoopdirecteur voor heel Volkswagen. In mei werd echter al door ingewijden aan Der Spiegel gemeld dat hij op korte termijn zou worden ontslagen vanwege de affaire. Stadler is sinds 2007 topman bij Audi en was daarvoor vier jaar lang financieel directeur.

Schandaal

Volkswagen wordt al door autoriteiten onder de loep gehouden sinds het sjoemeldieselschandaal in de Verenigde Staten in september 2015 aan het licht kwam. Het bedrijf heeft ruim 25 miljard euro apart gezet voor boetes, schikkingen en andere kosten.

Audi gaf in november 2015 toe dat de 3 liter V6 dieselmotoren voorzien waren van een apparaat om te sjoemelen met de emissies. Afgelopen maand werden meer problemen ontdekt bij nog eens 60.000 auto’s.

Er zitten al twee oud-managers van Audi vast in afwachting van hun rechtszaak. Verschillende Audi-kantoren werden in mei voor de derde keer binnengevallen.