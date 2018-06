BMW presenteert nieuwe 8 Serie

De BMW 8 Serie is 1,34 meter hoog en 1,90 meter breed. In de lengte meet het model 4,84 meter, waarmee de nieuwe 8 Serie 5 centimeter langer is dan zijn voorganger, de BMW 6 Serie coupé.

Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, zijn zowel het dak als de deuren en de motorkap vervaardigd uit aluminium. Tegen meerprijs kan het dak uit koolstofvezel worden vervaardigd.

In het Carbon Package worden ook de achterspoiler, de diffuser en de spiegelkappen geleverd met het lichtgewicht materiaal.

Led-koplampen zijn daarnaast standaard. Exemplaren met laserlight-techniek die tot 600 meter ver kunnen schijnen, zijn optioneel leverbaar. De verlichting achter bestaat eveneens uit led-exemplaren.

Interieur

BMW levert in deze nieuwe 8 Serie standaard met leer beklede stoelen. Ook de overkapping van het instrumentenpaneel is met leer afgewerkt.

De zogeheten Live Cockpit, een 12,3 inch digitaal instrumentarium, behoort ook tot de standaarduitrusting. BMW's iDrive 7.0, het nieuwe infotainmentsysteem dat in de X5 debuteerde, is ook toegepast op deze nieuwe versie.

De bagageruimte is 420 liter groot en de achterbank is in twee gelijke delen neerklapbaar.

Motoren

De nieuwe 8 Serie is leverbaar met twee motoren. De M850i xDrive wordt aangedreven door een 530 pk sterke V8 benzinemotor met twee turbo's, de 840d xDrive door een 320 pk sterke dieselkrachtbron.

De benzineauto accelereert in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De diesel-versie heeft 4,9 seconden nodig.

Schakelen gaat in beide gevallen door middel van een achttrapsautomaat. De vierwielaangedreven 8 Serie krijgt bovendien een adaptief onderstel met elektronisch aangestuurde dempers mee.

De nieuwe 8 Serie komt in november naar Nederland. Op termijn komt BMW met een M8-versie, het topmodel van de reeks. Ook een cabriolet en een sedan op basis van de 8 Serie staan in de planning.

Kijk voor meer foto's op Autoweek.nl