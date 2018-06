Winnende Ford GT40 uit 24 uur van Le Mans 1966 onder de hamer

De Ford GT40 in kwestie is de auto met chassisnummer P/1016 van rijdersduo Ronnie Bucknum en Dick Hutcherson die als derde over de streep kwam.

De auto werd aangedreven door een 7,0 liter grote V8, waarmee de GT40 een topsnelheid van ongeveer 320 kilometer per uur kon halen.

Ferrari was in de vroege jaren zestig met zes opeenvolgende zeges het te kloppen merk op Le Mans. In 1966 kwam er met de winst van Ford een einde aan de zegereeks van de Italianen.

Ford won de 24-uursrace vervolgens ook in 1967, 1968 en 1969.

RM Sotheby's rekent op een prijs die tussen de 9 en 12 miljoen dollar ligt, omgerekend tussen de 7,6 en 10,1 miljoen euro. Met dergelijke bedragen zou deze GT40 de duurste Ford aller tijden kunnen worden.