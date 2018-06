Porsche viert jubileum met studiemodel

De 911 Speedster Concept is een studiemodel dat door Porsche Motorsport is ontwikkeld, dezelfde afdeling die verantwoordelijk is voor de 911 GT2 RS en GT3 RS. Het onderstel van de 911 Speedster Concept is afkomstig dan ook van de 911 GT3.

Porsche spreekt over een ruim 500 pk sterke aandrijflijn die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Dat doet vermoeden dat ook de aandrijflijn van de 911 GT3 RS onder de koets schuilgaat, bestaande uit een 4,0-liter zescilinder die 520 pk levert.

De 911 Speedster Concept beschikt over een lager en vlakker liggende voorruit die overloopt in even lage zijruiten. Achterop zijn de rolbeugels afgedekt met een overkapping die net als de wielkasten en de voorklep is opgetrokken uit koolstofvezel.

Tevens is de overkapping met de voor een Speedster kenmerkende 'double-bubble' uitgevoerd. Dit designelement werd in 1988 op de toenmalige 911 Speedster toegepast.

Een volwaardige cabriokap ontbreekt. In plaats daarvan krijgt de 911 Speedster Concept een zogeheten tonneaucover om het met lichtbruin leer afgewerkte interieur te beschermen tegen de elementen. Radio, airco en navigatie ontbreken. Wel beschikt de auto over uit koolstofvezel opgetrokken kuipstoelen.

Porsche overweegt de auto in deze vorm in 2019 in productie te nemen. Dat jaar wordt ook de volledig nieuwe generatie 911 gepresenteerd.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl