Nieuw occasionplatform BOVAG moet bedrijven uit brand helpen

De BOVAG is naar eigen zeggen al een kleine vijf jaar bezig met het zoeken naar manieren om de lokale autobedrijven bij te staan in de online wereld.

"Vroeger kwam iemand zes tot zeven keer in een showroom voordat de auto daadwerkelijk werd gekocht. Door de komst van het internet en doordat mensen zich online informeren, is het showroombezoek teruggelopen tot gemiddeld 1,3 keer", aldus algemeen directeur Peter Niesink.

Dit heeft onder andere gevolgen voor het verkoopproces. "Als nu iemand binnenstapt, weet hij of zij vaak meer van de verkoper, aangezien de klant zich helemaal ingelezen heeft op dit voertuig. Daar moeten bedrijven op inspelen en daar hebben ze moeite mee", zegt Niesink.

Onwennig en onzeker

De andere groep, naar schatting van de BOVAG ongeveer 60 procent van het koperspubliek, vindt de aankoop van een nieuwe tweedehands auto juist lastig.

"Deze mensen, de zogenaamde steunzoekende kopers, willen geen gedoe", zegt woordvoerder Paul de Waal.

"Het is een grote uitgave voor een product waar ze net te weinig verstand van hebben", voegt Niesink toe. Dit publiek is gebaat bij meer transparantie, bijvoorbeeld over de werkelijke aanschafprijs.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloot in mei dat de prijzen voor tweedehands auto’s duidelijker moeten, aangezien de klant vaak nog bijkomende kosten moet maken voor bijvoorbeeld het rijklaar maken van de auto.

Dit is volgens de BOVAG een van de redenen waarom een groot deel van het koperspubliek deze wereld van de garagebedrijven bovendien niet vertrouwt.

Met een nieuw platform wil de BOVAG deze problemen en andere ondervangen. Dat platform is de occasionwebsite viaBOVAG, waarop alleen bij de organisatie aangesloten bedrijven kunnen adverteren.

"We streven ernaar transparantie vooraf te combineren met zekerheid achteraf", aldus Niesink.

Grip

De online autoverkoop is voor een groot deel in handen gekomen van portals als Marktplaats, Autoscout24 en autotrack, waardoor de grip op de klant volgens autobedrijven weg is.

"Ik koester de andere platforms, maar wij hopen een andere manier van handelen te faciliteren. Marktplaats wil dat je bij wijze van spreken binnen vijf minuten een deal hebt, ook voor de auto. Wij willen dat bedrijven een klant goed kunnen bedienen. Tegelijkertijd adviseren we onze leden: 'Ga niet voor de snelle deal maar probeer de klant te helpen met die moeilijke aankoop waar veel budget mee gemoeid is'."

Om de reden hanteren de autobedrijven op viaBOVAG zogenoemde all-inprijzen, waar bijvoorbeeld de kosten voor de BOVAG-garantie van zes maanden al in zijn meegenomen.

Daarnaast beloven de bedrijven dat de auto’s op de site onderworpen zijn aan een grondige inspectie en dat deze na een afleverbeurt minimaal een half jaar onderhoudsvrij zijn.

"Er is een bereidheid van de consument hiervoor te betalen", zegt Niesink over de genoemde zekerheden, waar ook een omruilgarantie toe behoort.

"Als je als autobedrijf afhankelijk bent van de online bewegende klant, dan moet je als autobedrijf ook beter online aanwezig zijn", aldus Niesink.

Garanties

Maar welke garantie heb je als consument dat de geadverteerde prijs tevens de juiste prijs is voor het aangeboden voertuig? Niesink wijst in een reactie naar het voorbeeld van Tesla. "Tesla geeft een vaste prijs, die is niet onderhandelbaar. Dat vinden mensen prettig. Mensen willen niet meer beginnen over korting."

Niesink gelooft desondanks niet dat dit de deur op een kier zet naar (te) hoge prijzen voor tweedehands auto’s op viaBOVAG.

"Die kans wordt steeds kleiner omdat de markt steeds transparanter wordt. Online kun je van alles over prijzen en auto’s vinden. Bovendien helpen mensen helpen vaak bij dat soort gedachtevorming. Een spel om geld uit de zakken te kloppen, daar komen de bedrijven niet meer mee weg."

In het streven naar meer transparantie hoopt de BOVAG op termijn ook het schadeverleden van auto's vrij te kunnen geven, zodat klanten precies weten wat er wanneer gebeurd is met een voertuig en hoe het hersteld is. De markt verzet zich daar vooralsnog tegen, omdat zij bang zijn dat de waarde van een auto daardoor naar beneden gaat.

"Wij denken juist het tegenovergestelde en dat wordt gestaafd door wat er in de Verenigde Staten is onderzocht. Juist wanneer consumenten alle informatie over hun auto krijgen is die misschien wel meer waard dan een auto waar wellicht niks mee is gebeurd maar waarvan het niet bekend is."

Ergernissen

De nieuwe occasionwebsite is in de eerste plaats geboren op aandringen van de bij de BOVAG aangesloten autobedrijven. "In 2016 werden wij benaderd door onze leden, die zeiden dat ze gevangen zaten in het web van online portals", zegt Niesink over de aanloop naar viaBOVAG.

Op veel van de bestaande portals word je via de advertentie, waar veel geld voor is betaald, niet direct doorgestuurd naar de website van de aanbieder. Daarnaast wordt er door de verschillende platforms ongevraagd ook extra advertentieruimte verkocht aan derden, zoals aanbieders van financiering.

"De autobedrijven kunnen dat vaak ook zelf regelen voor een klant. Wat ons betreft moeten de autobedrijven het volledige pakket zelf kunnen aanbieden op de pagina waar ze voor betalen, of niet. Maar de keuze moet aan hen zijn", aldus Niesink.

Volgens de BOVAG is een meer transparante manier van online autoverkopen noodzakelijk, omdat anders een en groot aantal kleine autobedrijven het niet zullen redden.

"Het uiteindelijke doel is dan ook dat kleine bedrijven en verkooppunten kunnen blijven bestaan. Anders stellen we ons over een paar jaar dezelfde vragen als voor de lokale bakker en slager nu. Waar zijn deze gebleven? Wij willen de autobedrijven online mee laten doen", zegt Niesink over het streven van de organisatie.

"De tijd dat autobedrijven konden zeggen, 'vertrouw ons nou maar', die is voorbij."

Doelen

De BOVAG heeft zich voor de komende drie jaar overigens geen concrete doelen gesteld. Op dit moment hebben zich ongeveer 1.500 BOVAG-leden voor het portal aangemeld. Het aantal aangeboden voertuigen staat inmiddels op zo'n 30.000 exemplaren.

"Er zijn drie à vier grote sites in Nederland. Wij willen bij de top drie horen. We weten dat we nooit de grootste zullen worden omdat we bepaalde auto's uitsluiten, zoals voertuigen zonder garantie. En bedrijven die geen BOVAG-lid zijn komen er ook niet op, maar we willen wel relevant zijn", aldus de Waal, die dan ook hoopt dat het platform snel ingeburgerd raakt.