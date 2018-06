BMW lanceert vierde generatie X5

De SUV, waarmee BMW auto's als de Mercedes-Benz GLE-klasse, Audi Q7 en Volkswagen Touareg op de korrel wil nemen, is direct herkenbaar als X5.

Opvallende nieuwigheden zijn de voor BMW-begrippen opvallende achterlichtunits en de kolossale grille aan de voorzijde.

De op BMW's modulaire CLAR-platform geplaatste SUV meet 4,92 meter in de lengte en is daarmee 3,6 centimeter langer dan voorheen.

De X5 groeit 6,6 centimeter in de breedte en meet voortaan 2 meter. De hoogte nam toe tot 1,75 meter, de wielbasis tot 2,98 meter.

Vanaf eind dit jaar is ook de nieuwe X5 weer met een optionele derde zitrij te krijgen. De bagageruimte, toegankelijk via de gedeelde achterklep, meet 645 liter. Met de achterbank plat kan er tot 1.860 liter aan bagage mee.

Nieuw dashboard

Binnenin debuteert een dashboard in de nieuwe designtaal van BMW, iets dat tot uiting komt in een hoekiger ontwerp van de middenconsole. Het infotainment van de X5 laat zich middels iDrive, de stem of met gebaren bedienen.

Het headup-display toont meer informatie dan voorheen en is in formaat iets toegenomen. Op de optielijst komen zaken te staan als stoelen met massage- en ventilatiefunctie, in vier zones gescheiden airco, verwarmbare armsteunen, bekerhouders met een koel-/verwarmfunctie, een panoramadak en een uitgebreid audiosyteem.

Nieuw is de mogelijkheid om bepaalde knoppen en hendels af te werken met glas. Denk aan de keuzehendel voor de transmissie, de iDrive-controller en de start-/stopknop.

Vanaf de marktintroductie in november dit jaar is de standaard vierwielaangedreven X5 in Nederland leverbaar met drie verschillende motoren, die standaard aan BMW's achttraps Steptronic-transmissie gekoppeld zijn.

Motoren

De 340 pk sterke xDrive40i is voorlopig het basismodel voor de benzineversies. Deze 3.0 liter zes-in-lijn helpt de X5 in 5,5 seconden aan een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 243 kilometer per uur.

De xDrive50i met 462 pk sterke V8-motor gaat aan ons land voorbij.

BMW levert opnieuw een M50d-versie, aangedreven door een 3.0 zes-in-lijn diesel met 400 pk. In 5,2 tellen accelereert de topdiesel naar een snelheid van 100 kilometer per uur en loopt door tot 250 kilometer per uur.

De minder krachtere dieselversie is goed voor 265 pk en een acceleratie van 6,5 seconden. De xDrive30d haalt een topsnelheid van 230 kilometer per uur.

Opties

Optioneel levert BMW een off road-pakket op de X5, een pakket dat niet alleen luchtvering rondom omvat, maar ook skidplates aan zowel voor- als achterzijde.

Met een druk op de knop zijn zaken als rijhoogte, instellingen van de xDrive-aandrijving, het onderstel, de gasrespons en de transmissie in vier rijmodi in te stellen: zand, rotsig, gravel en snel.

De X5 komt beschikbaar met zaken als Active Cruise Control met Stop & Go, lane-assist en Emergency Stop Assistant. Het nieuwe Reversing Assistant kan de X5 zelf achterruit laten rijden, echter alleen op een traject dat al eerder vooruit is afgelegd.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl