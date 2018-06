Elektrische Fiat 500 wordt in 2020 geïntroduceerd

De 500 en Panda moeten de pijlers onder het merk Fiat worden, heeft Fiat Chrysler bekendgemaakt tijdens de presentatie van zijn plannen voor de komende vijf jaar.

Fiat spreekt tevens over de komst van een 500 met een mild-hybridtechniek. De verwachting is dat het merk de nieuwe aandrijflijnen toepast in een volledig nieuwe generatie van de 500.

Momenteel bestaat immers al een elektrische 500, de 500e. Die in Mexico gebouwde en in de Verenigde Staten verkochte uitvoering is nooit officieel in Europa geleverd.

Ook de 500L en 500X krijgen beschikking over mild-hybridtechniek. De stationwagenversie van de 500 treedt in de voetsporen van de 500 Giardiniera uit de jaren zestig.

Panda

Fiat benadrukt verder de komende jaren in de Panda te zullen investeren, waarmee er ook voor dat model een toekomst is weggelegd. De nieuwe Panda zal naar verwachting gebruikmaken van dezelfde techniek als de nieuwe 500.

De Fiat 500 ging vorig jaar 190.389 keer op kenteken in Europa. Van de Panda werden er 187.682 stuks verkocht.

Daarmee waren de modellen, ondanks hun leeftijd, nog altijd de populairste compacte auto's in dit deel van de wereld. De Volkswagen Up staat met 98.929 stuks op plek drie in dit deel van de markt.

Fiat 124

De op de Mazda MX-5 gebaseerde Fiat 124 blijft eveneens leverbaar, al was het alleen maar omdat Fiat een contractuele verplichting heeft de voertuigen af te nemen van Mazda.

De Tipo wordt geschrapt in Europa, vermoedelijk nog deze zomer. De in Turkije gebouwde auto blijft buiten de EU nog gewoon leverbaar.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl