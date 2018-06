Aantal garagebezoeken voor onderhoud bereikt record in 2017

In 2017 is 3,86 miljard euro aan onderhoudsbeurten uitgegeven, blijkt donderdag uit de jaarlijkse Aftersales Monitor van de BOVAG en RAI Vereniging. Dit is het hoogste bedrag sinds 2012.

Van alle Nederlandse auto's in particulier bezit ging het afgelopen jaar 83 procent voor onderhoud of reparatie naar de garage. In totaal zijn ongeveer zes miljoen personenauto's langs de werkplaats geweest.

Het gemiddelde bedrag per beurt lag met 527 euro lager dan in voorgaande jaren. In 2010 werd aan auto's van 4 tot 6 jaar oud nog voor 728 euro aan onderhoud gepleegd.

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van de BOVAG, is positief gestemd over de uitkomsten van het onderzoek. "Hoewel we nog vaak achterstallig onderhoud tegenkomen en automobilisten die slechts van APK naar APK rijden, is het bemoedigend dat meer en meer mensen het belang van regelmatig onderhoud inzien", stelt Eckhardt.

Volgens RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck is de onderhoudsmarkt nu stabiel, maar is het de vraag hoelang dit zo blijft. "Met de opkomende elektrificatie en groeiende connectiviteit staat de onderhoudsmarkt voor een nieuwe uitdaging", meent Van Eijck.

