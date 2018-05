'Elektrische auto voor het eerst goedkoper dan dieselwagen'

Dat stelt autoleasebedrijf LeasePlan in zijn Car Cost Index.

De maandelijkse kosten om in Nederland in een elektrisch aangedreven auto te rijden, bedragen volgens LeasePlan gemiddeld 829 euro. Een diesel is met 861 euro per maand 32 euro duurder. Voor een vergelijkbare auto met een benzinemotor bedragen de kosten 785 euro.

Gemiddeld betalen elektrische rijders in de 21 landen die LeasePlan onderzocht meer geld aan belasting. Dat had voornamelijk te maken met de hogere aanschafprijs van elektrische auto's. Op brandstof besparen ze dan juist weer veel.

Voor het onderzoek zijn de totale maandelijkse kosten over een periode van 48 maanden vergeleken, waarbij jaarlijks 30.000 kilometer werd gereden. Er werd getest met één type auto in drie uitvoeringen: elektrisch, benzine en diesel.

Diesel verleden tijd

Noorwegen is het enige land waarbij de kosten voor een elektrische auto lager zijn dan voor auto's met een benzine- of dieselmotor. In veel andere landen nemen de kosten voor elektrisch rijden snel af nu er steeds meer betaalbare types van elektrische auto's op de markt komen. Ook nemen de prijzen af omdat er meer elektrische auto's geproduceerd worden.

Dieselauto's zijn binnen een paar jaar verdwenen, zei eurocommissaris voor industrie Elzbieta Bieńkowska onlangs. Keerpunt was volgens Bieńkowska het dieselschandaal van Volkswagen. Snelle ontwikkelingen op de markt voor elektrische auto's zullen volgens de commissaris zorgen voor snelle omschakeling naar auto's die niet op fossiele brandstof rijden.