Europese versie Citroën C5 Aircross gepresenteerd

Uiterlijke verschillen tussen de Europese en Chinese C5 Aircross zijn er niet. In beide gevallen betreft het een 4,50 meter lange en 1,84 meter brede SUV. De auto deelt zijn platform met modellen als de Peugeot 3008 en Opel Grandland X.

Het grootste verschil zit hem in de ruimte achterin. Zo meet de bagageruimte van de Europese C5 Aircross 580 liter, terwijl de Chinese uitvoering 482 liter mee kan nemen. In het Aziatische land is beenruimte achterin van groter belang, hetgeen ten koste is gegaan van de bagageruimte.

Achter in de C5 Aircross voor Europa monteert Citroën drie losse achterstoelen die individueel neer te klappen en zelfs te verschuiven zijn. Door ze de maximale afstand van 15 centimeter naar voren te schuiven, vergroot de laadruimte tot 720 liter. Met de stoelen plat kan er tot 1.630 liter aan bagage mee.

De nieuwe Citroën is vergaand te personaliseren. De onderaan de voorportieren geplaatste airbumps zijn net als de gekleurde inzetstukken in de voorbumper en de dakrails uit te voeren in zilver, wit of rood.

Daarnaast biedt Citroën een volledig zwart dak aan en zijn er zeven lakkleuren beschikbaar. Ook voor het binnenste valt er genoeg te kiezen, aangezien er vijf samenstellingen mogelijk zijn.

Vliegend tapijt

De C5 Aircross krijgt net als de opgewaardeerde C4 Cactus de beschikking over de Progressive Hydraulic Cushions, dempers die het bekende 'vliegendtapijtgevoel' van hydropneumatisch geveerde Citroëns van vroeger nabootsen.

Het systeem omvat simpel gezegd twee kleine dempers binnen de reguliere demper, waarvan de één de druk opvangt die op de demper komt te staan bij het inveren van de carrosserie en de ander voor de rebound zorgt, wanneer de auto uitveert.

Motoren

De nieuwe SUV van Citroën wordt aangedreven door een 130 pk sterke driecilinder benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Tevens levert het merk een 180 pk sterke viercilinderbenzinemotor in combinatie met automaat.

Dieselrijders hebben de keuze uit de 130 pk sterke 1.5 BlueHDi-motor in combinatie met een zesbak of automaat met acht verzetten. De 180 pk sterke diesel is alleen in combinatie met automaat verkrijgbaar.

Eind volgend jaar krijgt de auto de beschikking over een plug-inhybride-aandrijflijn, bestaande uit een 218 pk sterke benzinemotor en een 95 pk sterke elektromotor. De auto C5 Aircross heeft volgens Citroën een volledig elektrisch bereik van ongeveer 60 kilometer.

In januari 2019 staat de auto bij de Nederlandse dealers.

