Bugatti bereikt mijlpaal met productie honderdste Chiron-model

Jaarlijks bouwt Bugatti in het Franse Molsheim zeventig exemplaren van de Chiron. De auto, waar er in totaal vijfhonderd van geproduceerd worden, is sinds eind 2016 in productie.

Het honderdste exemplaar is uitgevoerd in mat donkerblauw. Daarnaast is de koolstofvezelcarrosserie voorzien van rode accenten, een kleur die ook in het interieur toegepast is. Er is ongeveer 2,85 miljoen euro voor de Chiron betaald.

Hoeveel modellen er in Nederland rondrijden, wil de importeur niet zeggen. Zeker is dat het er in ieder geval twee zijn, waarvan eentje sinds vorige week. De Nederlandse exemplaren zijn voor zo'n 3,05 miljoen euro van de hand gegaan.

De Bugatti Chiron wordt aangedreven door een 1.500 pk sterke W16-motor met vier turbo's. De auto accelereert in tweeënhalve seconde naar de 100 kilometer per uur. De 200 kilometer staat na 6,5 seconden op de klok. De Chiron haalt een top van 420 kilometer per uur.

