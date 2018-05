Trump onderzoekt of importtarieven voor auto's verhoogd kunnen worden

The Wall Street Journal schrijft woensdag op basis van ambtenaren die werken in het Witte Huis dat de importtarieven kunnen oplopen tot 25 procent.

De Amerikaanse minister van Economische Zaken, Wilbur Ross, belooft dat er een grondig, eerlijk en transparant onderzoek wordt gedaan naar het verhogen van de importtarieven op auto's. "Er zijn aanwijzingen dat de invoer van voertuigen uit het buitenland onze auto-industrie deccenia lang heeft aangetast", aldus Ross.

Trump liet in een aparte verklaring weten dat kernindustriën zoals auto's en auto-onderdelen van cruciaal belang zijn voor de kracht van de natie.

Europese Unie

In een ontmoeting met Amerikaanse autofabrikanten op 11 mei heeft Trump gezegd dat hij van plan is om de importtarieven op auto's met 20 of 25 procent te verhogen. Hij bekritiseerde daarbij met name de Duitse automakers voor importeren van een groot aantal voertuigen in de Verenigde Staten.

De verwachting is dat de Amerikaanse president zich gaat richten op autobedrijven uit de Europese Unie en mogelijk Canada, Mexico en Japan. In maart schreef de president al in een tweet dat als de EU van plan is om de importtarieven voor Amerikaanse bedrijven te verhogen, hij zal reageren door met hogere belastingen op Europese auto's.

Aluminium en staal

In 2017 importeerde de Verenigde Staten 8,4 miljoen voertuigen met een totale waarde van 192 miljard dollar. 500.000 daarvan kwamen uit Duitsland. Tegelijkertijd exporteerden de Verenigde Staten bijna 2 miljoen voertuigen wereldwijd met een waarde van 57 miljard dollar.

Eerder voerde Donald Trump al importheffingen in op aluminium en staal. De Europese Unie is voorlopig vrijgesteld van deze importheffingen. Op 1 juni maakt de Amerikaanse president bekend of deze importheffingen ook voor de EU gaan gelden.

