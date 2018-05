'China verlaagt importtarief op auto's'

Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

De verlaging op de invoerrechten volgt kort op het akkoord tussen China en de Verenigde Staten om handelsspanningen tussen de economische grootmachten weg te nemen.

Vooral makers van luxere auto's zullen profiteren van lagere tarieven. Veel van de luxere modellen van bijvoorbeeld Lexus en BMW worden in mindere mate of helemaal niet in China geproduceerd.

het Japanse Lexus, onderdeel van Toyota, was met 134.900 exemplaren vorig jaar het op twee na populairste importmerk in China.

Daarnaast heeft het in tegenstelling tot lijstaanvoerders BMW en Mercedes-Benz geen lokale partner of plannen om ook in China auto's te gaan bouwen.

Automakers roepen al langer om vrijere toegang tot de Chinese markt. China kondigde onlangs nieuwe regels aan die automakers op termijn de mogelijkheid geeft meer dan 50 procent van lokale ondernemingen te bezitten.

De top-10 van meest geïmporteerde merken wordt gecompleteerd door Toyota, Porsche, Land Rover, Lincoln, Volkswagen, Audi en Mini, aldus de Chinese brancheorganisatie voor autobedrijven.

In totaal werden vorig jaar 1,22 miljoen personenauto's geïmporteerd.