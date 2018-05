Prijzen Range Rover Velar D275 bekend

De 275 pk sterke Velar wordt in dat geval in de S-uitvoering geleverd. De SE-versie van het model kost 103.550 euro, terwijl de HSE-variant voor 113.800 euro in de prijslijst staat.

De Velar met V6-dieselmotor wordt ook leverbaar als R-Dynamic-versie. Deze uitvoering is geprijsd op 96.750 euro. De R-Dynamic S en R-Dynamic HSE kosten respectievelijk 103.100 en 117.200 euro.

Ander nieuws is dat de Velar P380, een versie met benzinemotor, van de Nederlandse prijslijst geschrapt is. Of dat verband houdt met de komst van de nieuwe P340-versie, is nog niet duidelijk.

Mogelijk komt de Velar D300 eveneens te vervallen ten faveure van de D275.

