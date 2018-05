Mercedes-AMG GT Roadster nu ook als S-uitvoering

De V8-motor in de GT S levert 522 pk, 46 pk meer dan in het instapmodel. In de hoger gepositioneerde GT C levert dezelfde krachtbron 558 pk. Het topmodel van de reeks, de GT R, heeft de beschikking over 585 pk.

De GT S sprint in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid moet volgens de fabrikant op 308 kilometer per uur liggen.

Schakelen gaat door middel van een automatische transmissie met dubbele koppeling.

Het onderstel en de remmen van de S-uitvoering zijn aangepast ten opzichte van normale GT om het toegenomen vermogen in goede banen te leiden.

