AMR-versie Aston Martin DB11 gepresenteerd

Ruim een jaar geleden riep Aston Martin het AMR-label in het leven, een naam die het merk gebruikt voor extra potente versies van zijn modellen.

De DB11 AMR, waarbij de letters voor Aston Martin Racing staan, dient ter vervanging van de reguliere DB11 met twaalfcilinder motor. De DB11 V8 blijft gewoon leverbaar.

Waar de 5,2-liter V12 in de gewone DB11 608 pk levert, is de krachtbron in de AMR-editie goed voor 639 pk. Daarmee sprint de auto in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur, 0,2 seconden sneller dan de normale versie. De topsnelheid ligt op 334 kilometer per uur.

De Aston Martin DB11 AMR wordt geleverd met adaptieve dempers en een sperdifferentieel.

Aankleding

Vanbuiten is de DB11 AMR te herkennen aan diverse glanzend zwarte accenten die het chroomwerk van de non-AMR-versie vervangen. Ook het dak is in glanzend zwart uitgevoerd en Aston Martin monteert donkere lichtmetalen 20-inch wielen op de DB11 AMR.

Daarnaast is op diverse plekken koolstofvezel zichtbaar, onder andere bij de voorbumper en op de zijspiegelkappen.

Vanbinnen kleedt Aston Martin de boel aan met een ander stuurwiel, nieuwe stiksels, extra alcantara en natuurlijk de noodzakelijke AMR-logo's op onder andere de hoofdsteunen en de instaplijsten.

Aston Martin biedt de DB11 AMR onder andere aan in drie Designer Specificaties.

Als aanvulling daarop is ook een tijdelijk leverbare editie beschikbaar, de AMR Signature Edition, waarbij de lakkleur Stirling Green en een reeks gifgroene accenten het beeld bepalen. Van deze uitvoering worden slechts honderd exemplaren gebouwd.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl