Volkswagen haalt Polo's terug om probleem met de gordel

Het euvel kwam aan het licht bij een onderzoek door een Fins autotijdschrift.

Het Duitse autoconcern bracht later zelf een internationale verklaring naar buiten. Daarin staat onder meer dat Volkswagen al met autoriteiten in gesprek is over de laatste benodigde goedkeuringen voor de oplossing.

Hoeveel auto's de terugroepactie in totaal betreft, is niet duidelijk. De problemen zouden alleen spelen in wagens met bouwjaar 2018.

Brief

Eigenaren van die Polo's krijgen binnenkort een brief thuisgestuurd met een uitnodiging om bij de garage langs te gaan. Dan worden de gordels kosteloos voorzien van een vernieuwd gordelslot.

De Polo behoort ook in Nederland tot de best verkochte personenwagens. De nieuwste versie wordt sinds vorig najaar in Nederland verkocht.

De importeur van Volkswagen in Nederland was niet bereikbaar voor commentaar.