Waterstofauto Hyundai geprijsd

De Nexo kost minimaal 69.995 euro. De aandrijflijn van de auto, bestaande uit een brandstofcel en een elektromotor, levert 184 pk.

Onder de motorkap van de SUV ligt een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en waterdamp. De elektriciteit wordt gebruikt om een elektromotor van stroom te voorzien.

De Nexo rijdt dus volledig elektrisch, zonder daarvoor een batterij te hoeven opladen. Volgens de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure meetmethode komt de Nexo 665 kilometer ver.

Standaard is elke Nexo voorzien van onder andere lederen bekleding, infotainment met navigatie middels een 12,3-inch touchscreen, led-koplampen, automatische klimaatregeling en Remote Smart Parking Assist.

De luxere Plus Pack-uitvoering, met bijvoorbeeld grotere wielen en een panoramadak, is er vanaf 73.995 euro. De Nexo is de opvolger van de IX35 Fuel Cell, een auto die 67.000 euro kostte.

Tanken

De enige concurrent van de Nexo is de Toyota Miraj, waarvoor eveneens waterstof getankt moet worden. De sedan is leverbaar vanaf 79.990 euro.

In Nederland kun je waterstof tanken in Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond. Later dit jaar gaat er ook een station in Den Haag open.

De levering van de Nexo, waarvoor inmiddels 80 pre-orders zijn geplaatst, start in September.

