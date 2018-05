Nieuwe presidentiële limousine Vladimir Poetin gelanceerd

De Kortezh Aurus Senate Limousine was sinds 2013 in ontwikkeling, aldus staatspersbureau TASS. De auto wordt aangedreven door een 4,4-liter V8-turbomotor van Porsche.

De nieuwe auto van Poetin is het eerste product van Project Kortezh, een reeks auto's op het Russische Unified Modular Platform, ontwikkeld door het staatsontwikkelingscentrum NAMI en Sollers, een Russische holding met aandelen in de Russische merken UAZ, ZMZ en ZMA.

Het project moet leiden tot het nieuwe merk Aurus, wat vrij vertaald 'Russisch goud' betekent. De nieuw fabrikant moet gaan concurreren met Rolls-Royce en Bentley. Het merk heeft twee modellen op stapel staan, de Senate sedan en de Arsenal, een ruimteauto.

De vorige dienstauto van Poetin was een Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman.

Zil

De laatste keer dat een Russisch staatshoofd een limousine uit eigen land in gebruik nam, was in 1985, toen Mikhail Gorbachov zijn nieuwe Zil in ontvangst nam.

Boris Yeltsin deed zijn Zil in 1995 van de hand, om over te stappen in een Mercedes.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl