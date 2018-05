Nieuwe motoren en uitrusting voor Range Rover Velar

De nieuwe modellen zijn de Velar P340 en de D275. Laatstgenoemde wordt aangedreven door een 275 pk sterke dieselmotor.

De auto accelereert daarmee in 7 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 218 kilometer per uur. Het verbruik ligt volgens de fabrikant op de 6,6 liter per 100 kilometer.

De nieuwe P340 krijgt een 3,0-liter grote V6 motor met 340 pk. Deze variant heeft in 6,2 seconden een snelheid van 100 kilometer per uur op de klok en loopt door tot 234 kilometer per uur.

Het gemiddeld verbruik ligt op 8,3 liter per 100 kilometer.

Uitrusting

Verder zet Land Rover nieuwe interieurbekleding op de bestellijst en wordt adaptieve cruisecontrol met Steering Assist en Stop & Go aan het aanbod van extra voorzieningen toegevoegd.

De standaarduitrusting wordt daarnaast uitgebreid met parkeersensoren aan zowel voor- als achterzijde, een achteruitrijcamera, een noodremsysteem, Lane Keep Assist en Driver Condition Monitor.

Nieuw in combinatie met bepaalde motorversies is het optionele Adaptive Dynamics-systeem, dat actieve dempers omvat.

Luchtvering is voortaal ook te krijgen op alle modellen met V6-motoren, de viercilinder diesel met 240 pk én de viercilinder benzineversie met 300 pk.

Land Rover monteert tot slot een grotere brandstoftank op de P250, P300, P340 en P380. De inhoud stijgt van 63 naar 82 liter.

