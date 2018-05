Renault Twingo-aanbod teruggebracht tot een uitvoering

De driecilinder benzinemotor met turbo, goed voor 90 of 110 pk, is door Renault geschrapt. Volgens het merk is het besluit genomen met het oog op de "transitie naar WLTP-homologatie."

Dit staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, een nieuwe meetmethode voor uitstoot en verbruik. 

Praktijkmetingen op de openbare weg in plaats van op de rollerbank maken onderdeel uit van de procedure. Hierdoor valt het testverbruik vaak hoger uit, met gevolgen voor de uitstoot en daarmee ook de prijs van een auto.

De Twingo SCe 70, zoals de auto voluit heet, is is leverbaar in de uitvoeringen Life, Collection, Limited en Intens.

