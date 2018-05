Nieuwe motor en transmissie Citroën C4 SpaceTourer

De C4 SpaceTourer en Grand C4 SpaceTourer zijn voortaan leverbaar met een nieuwe diesel, de 160 pk sterke BlueHDi 160.

Deze motor vervangt de huidige BlueHDi 150. Het brandstofverbruik zou zeven procent lager moeten liggen.

De nieuwe diesel is de eerste binnen het C4 SpaceTourer-aanbod die verkrijgbaar is in combinatie met een nieuwe achttrapsautomaat, een transmissie die de huidige zestrapsautomaat vervangt.

De andere motor-bak combinaties komen later beschikbaar. De BlueHDi 160 met achttrapsautomaat kan vanaf eind mei worden besteld. De prijzen volgen in een later stadium.

