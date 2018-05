Porsche Cayenne nu ook als plug-inhybride

De aandrijflijn van de hybride Cayenne bestaat uit een 340 pk sterke 3,0-liter V6 benzinemotor, gekoppeld aan een 136 pk krachtige elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt daarbij uit op 462 pk.

Hierdoor sprint de vierwielaangedreven Cayenne E-Hybrid in 5,0 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid is vastgesteld op 253 kilometer per uur. De topsnelheid op elektriciteit is begrensd op 135 kilometer per uur.

Het gemiddeld verbruik ligt rond de 3,2 tot 3,4 liter per 100 kilometer, afhankelijk van de wielmaat.

Laadtijd

De onder de bagageruimte geplaatste batterij heeft een capaciteit van 14,1 kWh, 3,3 kWh meer dan het accupakket in de vorige generatie Cayenne E-Hybrid. Aan een 230-volt-lader is de SUV in 7,8 uur weer vol te laden.

Met de optionele 7,2 kilowatt-lader, aangesloten op een 230-volt-aansluiting met 32 ampère, is de auto in 2,3 uur vol te laden.

Op korte termijn wordt ook de Porsche Charging Service in gebruik genomen, een dienst waarmee de Cayenne bij alle publieke laadstations op te laden is.

Porsche grijpt de introductie van de E-Hybrid aan om de optielijst van het hele Cayenne-aanbod uit te breiden met onder meer een head-up display. Ook Porsche InnoDrive, met adaptieve cruisecontrol, massagestoelen, een verwarmde voorruit en een standkachel vinden hun weg naar de optielijst.

De basisprijs van de Cayenne E-Hybrid is voor Nederland vastgesteld op 102.800 euro.

