Subaru geeft gerommel met verbruikscijfers toe

Dat blijkt uit een intern onderzoek van het Japanse merk.

In december vorig jaar stelde Subaru in samenwerking met het Japanse juristenbureau Ohno & Tsunematsu een onderzoek in om vast te stellen of er met verbruiks- en uitstootcijfers is gerommeld.

Subaru, dat zich baseert op verklaringen van werknemers, stelt dat het gerommel met de getallen mogelijk al omstreeks 2002 begon. De getroffen voertuigen zijn in het Japanse Gunma van de band gelopen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat inspecteurs van Subaru in opdracht van hun leidinggevenden de verbruiks- en uitstootcijfers aanpasten als deze niet aan de eisen voldeden.

Subaru-werknemers zouden in sommige vallen ook de verbruikscijfers hebben aangepast van auto's die wél aan de eisen voldeden. Dit om te voorkomen dat leidinggevenden vragen zouden stellen.

Maatregelen

Subaru benadrukt opnieuw dat het de praktijken "oprecht betreurt." Het bedrijf zegt maatregelen te nemen ter preventie van dergelijke methoden.

Of Subaru door de Japanse Consumer Affairs Agency financieel op de vingers wordt getikt, staat nog niet vast.

Mitsubishi, dat eerder toegaf met verbruikscijfers te hebben gerommeld, kreeg van die overheidsorganisatie een boete van 485 miljoen yen, omgerekend zo'n 3,67 miljoen euro.

