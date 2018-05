Enzo Ferrari's laatste Formule 1-auto onder de hamer

Het veilingobject betreft de Ferrari F1/87 met chassisnummer 100. Het chassis debuteerde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Daarnaast werd het ingezet tijdens de races in Oostenrijk, Italië en Portugal.

Alboreto en het betreffende exemplaar van de Ferrari F1/87 scoorden geen punten tijdens de vier optredens dat seizoen, vooral vanwege technische mankementen.

De Ferrari F1/87, goed voor 963 pk tijdens kwalificatie en 892 pk tijdens de race, pakte in handen van de Oostenrijker Gerhard Berger later in het seizoen de winst tijdens de Grand Prix van Japan en in de afsluitende race in Australië.

Einde van een tijdperk

De wagen voor het Formule 1-seizoen 1988, de F1/87/88C, was op enkele aanpassingen na dezelfde auto. Om die reden wordt de Ferrari F1/87 als laatste bolide uit het tijdperk Enzo Ferrari beschouwd. De oprichter van het merk overleed in augustus 1988.

Bonhams rekent op een bedrag van tussen de 650.000 en 850.000 euro voor de Ferrari Formule 1-auto, die overigens niet race-klaar is.

In mei gaan tijdens dezelfde veiling ook de Toleman-Hart TG184 en de McLaren MP4/8A Formule 1-auto's onder de hamer, beide bereden door de legendarische Braziliaanse coureur Ayrton Senna. De McLaren zal naar verwachting een recordbedrag opleveren.

Het record staat nu nog op 7,5 miljoen dollar, een bedrag dat in november vorig jaar betaald werd voor de Ferrari F2001 van Michael Schumacher.