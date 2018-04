Modeljaar wijzigingen voor Mercedes-Benz E-Klasse

De stap naar de 53-aandrijflijn betekent een vermogenstoename van 34 pk naar 435 pk. Dankzij de toepassing van een EQ Boost starter-generator komt er tijdens het accelereren een extra 22 pk en 250 Nm aan trekkracht beschikbaar.

Bovendien kan de EQ Boost-techniek het nieuwe 48 Volt-systeem van energie voorzien. Deze aandrijflijn werd begin dit jaar in de CLS 53 AMG geïntroduceerd, gelijktijdig met de introductie van de 53-AMG versies van de E-Klasse Coupé en Cabrio.

De Mercedes-AMG E 53Matic+, zoals de nieuwe uitvoering voluit heet, accelereert in 4,5 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid is afgeregeld op 250 kilometer per uur. Het model is te herkennen aan twee bulten op de motorkap.

Diesel

Anders nieuws op de internationale motorenlijst is de viercilinder dieselmotor van de E 300d, goed voor een vermogen van 245 pk en 500 Nm aan trekkracht.

Daarmee lijkt het doek gevallen voor de V6 diesel uit de 350d, die niet langer vermeld wordt. Deze krachtbron leverde 258 pk en 620 Nm aan trekkracht.

De sterkst gemotoriseerde diesel-versie is nu de E 400d, voorzien van een 340 pk sterke zes-in-lijn motor met 700 Nm aan trekkracht.

Opgewaardeerd

Ook de veiligheidsuitrusting werd naar een hoger plan getild. Zo krijgt het Driving Assistance Package de rijhulpsystemen uit de duurdere S-Klasse mee.

Daarnaast is de techniek verder verfijnd, waardoor de E-Klasse nu beter binnen de lijnen blijft en afstand kan houden. De snelheid bij wordt bij het naderen van bochten, rotondes en kruispunten automatisch aangepast.

Tevens monteert Mercedes een opgewaardeerd stuurwiel en zijn er nieuwe lichtmetalen wielen leverbaar in de maten 17- en 18-inch.

Ook zijn betere comfortstoelen tegen meerprijs leverbaar als onder deel van het Seat Comfort Package. Tot slot levert Mercedes twee nieuwe houtsoorten voor de afwerking van de midden console.

​