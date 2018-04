Prijs Polestar 1 bekendgemaakt

Het merk, de recentelijk zelfstandig gemaakte performance-divisie van de Volvo Car Group, gaat de Polestar 1 in China aanbieden voor een bedrag van omgerekend 188.000 euro.

De plug-in hybride coupé gaat in de Verenigde Staten voor 155.000 dollar in de verkoop, zo'n 127.000 euro. In Europa vergt de Polestar 1 een investering van 155.000 euro, exclusief belastingen.

In eerste instantie zou de Polestar enkel middels een abonnement kunnen worden gehuurd. Details over die prijzen communiceert het merk in een later stadium.

De plug-in hybride aandrijflijn van de Polestar 1 bestaat uit een verbrandingsmotor en een elektromotor die samen goed zijn voor 600 pk. De volledig elektrische actieradius van het model is volgens de fabrikant 150 kilometer.

Nederland behoort tot het selecte groepje landen waar de Polestar zijn modellen als eerste gaat leveren. Het merk gaat vijfhonderd exemplaren per jaar bouwen.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl