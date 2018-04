CO2-uitstoot Europees wagenpark stijgt door terugloop verkoop diesels

Dat hebben het Europese Milieuagentschap (EEA) en de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) dinsdag bekend gemaakt.

Het betekent de eerste stijging sinds in 2010 begonnen werd met het bijhouden van de gemiddelde CO2-uitstoot.

In 17 Europese lidstaten viel de uitstoot hoger uit, waaronder in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland lag de stijging met 2,27 procent fors boven het Europese gemiddelde.

Diesel

Volgens de EEA is de toename te verklaren door de teruglopende vraag naar auto's met een dieselmotor.

In 2017 werden er in de EU voor het eerst sinds 2010 meer benzine- dan dieselauto's geregistreerd.

De gemiddelde CO2-uitstoot van auto's met een benzinemotor ligt op 121,6 gram per kilometer, terwijl die van dieselauto's 117,9 gram per kilometer is. Diesels stoten wel aanzienlijk meer stikstofoxiden (NOx) uit dan bezine-motoren.

Broodnodig

"Diesel is in vrije val, terwijl het voor veel fabrikanten juist broodnodig is om de CO2-doelstellingen te behalen. Let wel: het is nog steeds de betere brandstof wat betreft minder verbruik en CO2-uitstoot, en toch heeft benzine diesel afgelopen jaar ingehaald in de Europese verkoopaantallen", verklaarde ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert tegenover NU.nl.

"Alternatieve aandrijflijnen groeien, maar langzaam. Na alle negativiteit die is ontstaan rond diesels is het aan ons om aan te tonen dat de nieuwe dieseltechnologie Euro 6d goede resultaten boekt op de weg, niet alleen in het laboratorium."

Het marktaandeel van deels en volledig elektrische auto's staat op 1,5 procent van het totaal, waardoor de stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot door een toename van het aantal benzineauto's in onvoldoende mate gecompenseerd wordt.

245 miljard

Volgens ACEA is de transportsector, waar niet allen vracht- en vliegverkeer maar ook de scheepvaart toe behoort, verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle CO2-uitstoot in de EU.

De kosten voor het terugdringen ervan worden geschat op 245 miljard euro per jaar, waardoor het een van de meest kostbare manieren is om het probleem aan te pakken.