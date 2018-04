Mercedes-Benz lanceert A-Klasse L Sedan voor China

De auto is desondanks interessant, aangezien de niet verlengde sedan ook in de rest van wereld leverbaar wordt.

De A-Klasse L Sedan meet 4,6 meter in de lengte, 1,80 meter in de breedte en 1,46 meter in de hoogte. Tussen de wielen zit een afstand van 2,89 meter en daarmee is de wielbasis 6 centimeter langer dan die van de vijfdeurs-A-klasse.

De bagageruimte heeft een inhoud van 420 liter, ofwel 50 liter meer dan de 370 liter die de hatchback ter beschikking heeft.

Mercedes-Benz levert de A-klasse L Sedan met een 1,3-liter grote driecilindermotor met 136 of 163 pk. In een later stadium komt een 190 pk sterke 2,0-liter viercilinder beschikbaar. Deze krachtbron is gekoppeld aan een automatische transmissie met dubbele koppeling.

De A-klasse L Sedan wordt gebouwd door Beijing Benz Automotive Co. (BBAC), de joint venture die Mercedes-Benz met SAIC Motor heeft in China.

Rest van de wereld

De niet verlengde A-klasse Sedan verschijnt in de tweede helft van dit jaar, in onder meer Nederland. Deze sedan krijgt zeer waarschijnlijk dezelfde wielbasis als de hatchback, maar zal dankzij de uitstekende achterkant toch langer zijn.

De A-Klasse Sedan wordt overigens niet de opvolger van de Mercedes-Benz CLA. Laatstgenoemde model krijgt een eigen opvolger. Deze auto zal uiterlijke gelijkenissen vertonen met de vorig jaar vernieuwde CLS.

