Nieuwe Black Badge-modellen van Rolls-Royce

Volgens Rolls-Royce voegt de Adamas-serie door de toepassing van koolstofvezelelementen een extra dimensie aan het Black Badge-label toe.

Zo is het beeldmerk van Rolls-Royce, de zogenaamde Spirit of Ecstacy, vervaardigd uit het lichtgewicht materiaal. Er zijn 294 laagjes koolstofvezel gebruikt voor het beeldje, dat op een titanium voetstuk staat.

In totaal is er 68 uur in de productie van de 'Flying Lady' gestoken, de andere bijnaam voor het beeldmerk.

De kleur van het leer in de Adamas-modellen keert terug op de carrosserie. Daarmee zijn de Wraith en Dawn de eerste Black Badge-versies die leverbaar zijn met tweekleurige lak. Eerdere auto's waren volledig zwart.

Diamanten

Een ander onderscheidend kenmerk is het klokje in het interieur, dat voorzien is van het logo van oneindigheid. Het logo bestaat uit 88 in een laboratorium geproduceerde diamanten.

Tot slot heeft het merk het de tweede allotrope vorm van koolstof in het dak verwerkt, de fysische verschijningsvorm diamant om precies te zijn. Hiervoor heeft Rolls-Royce 1.340 lichtpuntjes in de hemelbekleding verwerkt.

Rolls-Royce bouwt veertig exemplaren van de Wraith en dertig stuks van de Dawn.