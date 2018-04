Aston Martin richt nieuwe bedrijfsonderdelen op

Aston Martin Works, een van de twee nieuwe onderdelen, gaat zich richten op de verkoop van klassieke modellen en de gerelateerde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden.

De afdeling wordt gehuisvest in de oude fabriek in Newport Pagnell, waar tussen 1955 en 2007 verschillende modellen van de band liepen. Deze vestiging werd eind 2017 officieel opnieuw in gebruik genomen als tweede productielocatie.

Aston Martin bouwt er 25 exemplaren van de DB4 G.T. Continuation, de oorspronkelijk in 1959 gelanceerde raceversie van de DB4. De auto wordt bijna helemaal volgens originele specificaties gebouwd, al is het model op bepaalde punten gemoderniseerd.

Het tweede nieuwe bedrijfsonderdeel is Aston Martin Partnerships. Deze afdeling gaat zich naast het verkennen van samenwerkingen ook bezighouden met sponsoractiviteiten en advies.

Tot slot is het Midden-Oosten en Noord-Afrika aangewezen als de zesde officiële verkoopregio van het merk. Om die reden zal Aston Martin in het derde kwartaal van dit jaar een nieuw regiokantoor openen in de Verenigde Arabische Emiraten.

"De aankondigingen van vandaag laten zien dat we snel en doortastend kunnen handelen zodra we ergens mogelijkheden zien", aldus CEO Andy Palmer in een reactie op de plannen.