PSA investeert pas in Opel na behalen doelstellingen

Vanwege "voortdurende speculatie" bevestigt PSA in een persbericht dat er plannen zijn om te investeren in de fabrieken van Opel in Duitsland "zodra de doelstellingen behaald zijn".

Vorige week wezen de werknemers van Opel een loonsverhoging van 4,3 procent af. PSA had hierover met de Duitse vakbond IG Metall een overeenkomst bereikt.

IJskast

Uit de reactie blijkt dat PSA nieuwe investeringen in de Opel-fabriek in Eisenach in de ijskast heeft gezet. Daar wordt de Opel Corsa gemaakt. De opvolger van dat model zal in Spanje worden geproduceerd.

PSA wilde de bouw van de Opel Grandland X van het Franse Sochaux verplaatsen naar Eisenach, waardoor de helft van de ongeveer achttienhonderd werknemers er kan blijven werken.

Merkel

Vorige week woensdag mengde ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich in de discussie. Ze zei te verwachten dat PSA zich aan de geldende afspraken zal houden.

"De Duitse regering ziet zich, in samenspraak met de regionale regering, genoodzaakt waar nodig hulp te bieden", benadrukte Merkel.

PSA wil de komende drie jaar in totaal 3.700 banen schrappen bij Opel in Duitsland. Volgens het Franse bedrijf zijn de kosten voor de Duitse fabrieken twee keer zo hoog als die in Frankrijk.

Desondanks wordt bevestigd dat Opel en PSA de "huidige fabricagetarieven" respecteren.