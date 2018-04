Zijn er nog betaalbare cabrio's te koop?

In 2007 werden er 9.333 cabriolets in Nederland geregistreerd. De Peugeot 207 CC was dat jaar met 1.692 exemplaren het best verkochte model.

Inmiddels levert het Franse merk, ook bekend van de 206 CC, 307 CC en 308 CC, helemaal geen open auto's meer.

Een merk als Mercedes-Benz voegde recentelijk juist drie nieuwe cabriolets aan het bestaande aanbod van open auto's toe, waardoor het merk nu vijf van dergelijke modellen in zijn prijslijst heeft staan.

De SLC is met 43.955 euro de voordeligste, de S Klasse Cabrio met 185.336 euro de duurste van Mercedes.

Vorig jaar bleef het aantal nieuw geregistreerde cabrio’s steken op 2.569 stuks, waaronder 381 exemplaren van de Mini Cabrio, het populairste open model van 2017. De prijzen van dat model beginnen bij 28.200 euro.

Voordelig op pad

Wie het begrip cabriolet niet al te strikt hanteert, kan vanaf 14.190 euro relatief open rijden. Citroën levert de C1 namelijk als Airscape-uitvoering, compleet met een stoffen vouwdak (800 mm x 760 mm). Bij Peugeot staat deze auto als 108 Active TOP! in de prijslijst.

Fiat, Smart en DS bieden een carrosserievorm aan die midden houdt tussen een hatchback en een volledig open auto.

Het stoffen dak van de Fiat 500C is groter dan dat van de Citroën en de Peugeot. Bovendien kan het dak verder open. Deze auto is met 17.495 euro dan ook iets duurder in aanschaf.

De Smart ForTwo Cabrio is weliswaar iets goedkoper, 16.854 euro, maar biedt slechts plaats aan twee inzittenden. De DS 3 Cabrio, tenslotte, kost 25.120 euro.

De eerder genoemde Mini is om die reden de enig overgebleven volledig open auto met een relatief gunstig prijskaartje. Concurrerende auto's zoals de Audi A3 Cabriolet en de BMW 2 Serie Cabrio zijn respectievelijk ongeveer 10.000 en 20.000 euro duurder.