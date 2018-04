Eerste beeld volledig nieuwe Lexus ES vrijgegeven

De ES is momenteel een voorwielaangedreven sedan die in Noord-Amerika naast de wat formaat betreft vergelijkbare achterwielaangedreven GS wordt gevoerd. De huidige ES, gebaseerd op de Toyota Avalon, steekt minder complex in elkaar dan de kostbaardere huidige GS.

Het lagere prijskaartje zorgt voor succes. Vorig jaar verkocht Lexus in de Verenigde Staten 51.398 keer een ES en daarmee is het ruimschoots de best verkopende sedan van het merk. Ter vergelijk: de IS ging daar 26.482 keer over de toonbank, de GS 7.773 keer.

De zesde generatie ES die straks vervangen wordt door dit nieuwe model, werd in 2012 op de markt gebracht. In 2015 ging de auto onder het mes, maar een nieuwe generatie staat dus klaar om hem op te volgen, iets dat eerdere spionagefoto's al bevestigden. Van een nieuwe GS is nog niets vernomen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de ES, in ieder geval in Nederland, als vervanger van de GS gaat dienen.

Hybride

De nieuwe sedan zal net als de nieuwe Camry, en auto's als de Prius, Auris en C-HR, gebruikmaken van Toyota's voorwielaangedreven modulaire TNGA-platform.

Zoals bij vrijwel alle auto's van Toyota zal Lexus de auto voorzien van een hybride aandrijflijn. De ES wordt onder meer een concurrent van de BMW 5-serie. Wanneer de ES in Nederland komt staat nog niet vast.

