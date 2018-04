BMW onthult M2 Competition met 410 pk

De Competition komt boven de gewone M2 en krijgt een van twee turbo's voorziene 3,0-liter grote zes-in-lijn, een blok dat 410 pk en 550 Nm levert. Het maximumkoppel komt vrij tussen 5.250 en 7.000 tpm. Het koelsysteem is afkomstig van de M4 Competition Coupé.

De twinturbo zes-in-lijn is gekoppeld aan een zeventraps DCT-transmissie, al is de M2 Competition ook met een handgeschakelde zesbak te krijgen.

De BMW moet in 4,2 seconde naar een snelheid van 100 km/h kunnen optrekken. De topsnelheid ligt begrensd op 250 km/h, al is deze met het optionele M Driver's Package te verhogen naar 280 km/h. Het gemiddeld verbruik moet liggen op 9,9/ 100 km (handbak). Met DCT-transmissie ligt het verbruik op 9,2 l/100 km.

Uitlaat

BMW geeft de M2 Competition een volledig nieuw uitlaatsysteem mee, met instelbare kleppen. Aan weerszijden van de achterkant van de auto zitten twee uitlaateindstukken. De M2 Competition krijgt grotere BMW-nieren in de grille, die is afgewerkt in Shadow Line (zwart). Dezelfde kleur is terug te vinden op de openingen in de spatborden. De zijspiegels staan ieder op twee pootjes.

BMW zegt verder zaken als de stuurbekrachtiging, het differentieel en de stabiliteitscontrole te hebben aangepast.

In het najaar van dit jaar verschijnt de M2 Competition bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen later.

