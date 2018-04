Aantal verkochte nieuwe auto's in EU gedaald

Het is volgens ACEA voor het eerst in 2018 dat de autoverkoop afneemt. Een jaar eerder nog sprake van een zeer hoog verkoopniveau. Van de grote automarkten was in Groot-Brittannië, Italië en Duitsland in maart een verkoopdaling te zien. In Frankrijk en Spanje nam die toe. Voor Nederland kwam de verkoop uit op 42.194 auto's, een stijging van ruim 15 procent.

Over de eerste drie maanden van dit jaar klom de verkoop in de EU met 0,7 procent tot 4,17 miljoen auto's. In Nederland ging de verkoop in die periode met 13,6 procent omhoog tot iets meer dan 136.000 nieuwe personenauto's.