'Verhuurder Bo-Rent sjoemelt met roetfilter in bestelwagens'

Zonder filter stoten deze wagens tot wel vijftig keer meer roet en fijnstof uit. Het is wettelijk verboden om roetfilters te verwijderen uit moderne dieselauto’s.

De autoverhuurder ontkent en stelt dat de roetfilters zijn gestolen.

EenVandaag huurde in een steekproef negen bestelwagens bij zes verschillende vestigingen van het grootste verhuurbedrijf in Nederland. Na inspectie bij een roetfilterspecialist bleek dat in zeven van de negen gehuurde bestelwagens geen filter meer zat.

Software

Het programma sprak meerdere bronnen in de autobranche. Zo zegt het garagebedrijf dat heeft geholpen bij het verwijderen van de roetfilters dat Bo-rent het hele wagenpark heeft laten aanpassen.

''Ze hebben de afgelopen jaren alle roetfilters uit de Sprinters gehaald, die vervingen ze door een op maat gemaakte uitlaatpijp''. Het garagebedrijf paste naar eigen zeggen de software van honderden auto's aan zodat er geen foutmelding op het dashboard zou verschijnen.

Een tweede bron bevestigt deze lezing. ''Die roetfilters liggen ergens opgeslagen. Ze worden bij nieuwe wagens preventief eronder uitgehaald, omdat Bo-rent er veel problemen mee had. Ze wilden af van het gezeur, het scheelde hun een hoop geld.''

Georganiseerde diefstal

In een officiële reactie zegt Bo-rent geen roetfilters te hebben verwijderd. ''Maar helaas zijn we wel meerdere malen het slachtoffer geworden van georganiseerde diefstal waarbij grote partijen roetfilters onder onze bussen vandaan zijn gestolen.''

EenVandaag stelt verder dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in augustus 2017 al op de hoogte van de situatie bij Bo-rent, maar niet heeft ingegrepen. Het ministerie laat weten inderdaad op de hoogte te zijn geweest van één voertuig dat geen roetfilter had, maar pas sinds oktober 2017 is het verwijderen hiervan verboden.