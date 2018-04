'Er is een hetze tegen dieselauto's ontstaan'

Het probleem rondom diesel schuilt volgens Schot op dit moment vooral in de manier waarop de discussie rondom de motoren gevoerd is. "Er is een hetze ontstaan, meningen kregen overhand op de feiten."

Volgens de Nederlander zal de terugval van diesel zich beperken tot bepaalde landen en autotypes. "De grootste teruggang in diesels zit in de kleine auto's."

Audi is onderdeel van de Volkswagen Groep, het bedrijf dat dat de uitstootgegevens van dieselauto's manipuleerde met illegale software en zo een kleine drie jaar geleden de aanleiding voor het dieselschandaal vormde.

Opleving

Tijdens de Auto Salon van Genève vorige maand voorspelde toenmalig Volkswagen-topman Matthias Müller desondanks een ‘renaissance’ van de diesel. Volgens Müller zullen mensen zich weldra realiseren hoe goed dieselmotoren eigenlijk waren, en ernaar terug verlangen.

"Zodra de gedachte dat diesels milieuvriendelijk zijn gemeengoed wordt, zal er geen reden zijn er geen te kopen", aldus Müller in gesprek met Bloomberg. Vrijdag werd Müller opgevolgd door Herbert Diess.

"Ook ik ben ervan overtuigd dat de diesel binnen twee jaar een revival beleeft", zegt Schot. "Het enige waar ik het niet met Müller over eens ben, is dat ik denk dat het nog sneller zal gaan."

Volgens het lid van de raad van bestuur van Audi zijn dieselauto’s hard nodig om de Europese CO2-emissienorm voor 2025 te halen.

"We denken ook dat in 2025 diesel nog steeds een heel prominente rol heeft. Laat tegen die tijd 30 procent [van de modellen, red] elektrisch zijn, dan is nog steeds 70 procent dat niet. En dat zijn echt niet alleen maar benzinemotoren."

Verwarring

Schot onderstreept het belang van heldere regelgeving op nationaal en zelfs lokaal niveau, vooral ingegeven door de recente uitspraak van de federale administratieve rechtbank over het toestaan van rijverboden voor dieselauto's door Duitse steden.

"Op dit moment zie je ook hier in Duitse steden dat de inrijverboden te vaag zijn gedefinieerd. Elke burgemeester kan dat invullen zoals hij wil." Dit werkt volgens Schot verwarring in de hand.

"Onlangs sprak ik een klant die zei, 'ik woon in Düsseldorf maar ik werk in Bochum, wat gebeurt er nou als die twee burgemeesters twee verschillende regelingen invoeren? Moet ik mijn autokeuze dan bepalen op basis van Bochum of Düsseldorf? En wat gebeurt er als er een nieuwe burgemeester komt en ik wil nog jaren met mijn auto doen?' Dat is allemaal best lastig, en dan zit je met een elektrische auto natuurlijk aan de veilige kant."

Marge

Ook Audi zet in op de ontwikkeling van deels en volledig elektrische auto's. Volgens Schot is dat niet simpelweg een kwestie van het besteden van ontwikkelingsgeld, aangezien modellen met een andere aandrijflijn de komende jaren een nog altijd maar een beperkt aandeel in het aanbod zullen hebben.

"Je investeert enorm in nieuwe technologie en eigenlijk wil je ook dat die technologie betaald wordt, maar dan moet er bereidheid zijn aan de kant van de klanten. Dat is best nog lastig; in Nederland wordt het overgrote deel van de EV’s door bedrijven gekocht. De particulier moet over de streep worden getrokken."

Aangezien Audi een model als de volledig elektrische e-tron "niet voor de etalage" zal bouwen, verwacht Schot dat de marge op dergelijke auto’s in het begin dus minderzal zijn dan die op Audi’s met een conventionele aandrijflijn.

"Er komt een moment, of dat nou 2021, -22 of -23 is, dat de marges op brandstofauto's en EV's elkaar kruisen."

Audi maakt op dit moment kilometers met e-tron testauto's, zoals bovenstaand exemplaar