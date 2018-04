Foto's BMW M2 Competition voortijdig online

De M2 Competition krijgt volgens de eerste berichten dezelfde 3,0-liter biturbo zes-in-lijn als de BMW M4.

In de M2 Competition zou die zescilinder echter geen 431, maar 410 pk leveren. Dat is 40 pk meer dan de motor in de reguliere M2

Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 kilometer per uur zou in 4,2 seconden achter de rug zijn, 0,2 tellen sneller dan het origineel. Schakelen gaat via een automatische transmissie met dubbele koppeling.

Vanbuiten onderscheidt de M2 Competition zich van de M2 door een volledig zwarte grille met zwarte omlijsting. De grille zelf lijkt iets anders van vorm.

Ook is het bumper- en spoilerwerk rondom agressiever vormgegeven. De auto beschikt daarnaast over zwarte spiegelkappen én staat op zwarte lichtmetalen 19-inch wielen.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl