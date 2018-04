Lotus bouwt Formule 1-uitvoering van Exige

De Exige Cup 430 Type 25, zoals de auto voluit heet, wordt in een oplage van 25 exemplaren gebouwd. Als verwijzing naar de Formule 1 auto wordt het model leverbaar in Lotus Green. Het enige alternatief is de lakkleur Old English White.

De nieuwe Exige-verse is te herkennen aan verschillende aerodynamische carrosseriedelen die samen 220 kilo aan neerwaartse druk generen.

De speciale Exige wordt aangedreven door een 435 pk sterke 3,5 liter V6, afkomstig van Toyota. De Lotus accelereert in 3,2 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. Bij 290 kilometer per uur houdt het versnellen op.

Het Britse merk Lotus is sinds vorig jaar eigendom van het Chinese Geely, dat ook Volvo Cars in de portefeuille heeft. In de aanloop naar volledig nieuwe modellen lanceert het merk veelal speciale versies van bestaande auto's

In 2017 waren er negen van dergelijke lanceringen. Dit jaar staat de teller met de Exige Cup 430 Type 25 alweer op twee.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl